الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


البرلمان اللبناني يوافق على ميزانية 2018
2018/03/29 | 20:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- البرلمان اللبناني يوافق على ميزانية 2018 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع قناة آسيا الإخبارية الإلكتروني بتاريخ: 2018/03/29 | 20:55.

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