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اربع قرارات لمفوضية الانتخابات.. استبعاد ممن يحصل على بطاقات الناخبين بطريقة “غير شرعية”
2018/03/29 | 21:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كركوك ناو اصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الخميس، اربعة قرارات بغية الحفاظ على العملية الانتخابية، تتضمن سحب المصادقة من اي مرشح او حزب او تحالف سياسي يثبت حصوله على بطاقات الناخبين بطريقة “غير شرعية”.

وذكرت الهيئة في بيان تلقى (كركوك ناو) نسخة منه: ان مجلس المفوضين الاجراءات قرر “سحب المصادقة من اي مرشح […]

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