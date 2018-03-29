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واع/القبض على 4 ارهابيين في الموصل
2018/03/29 | 21:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

29/03/2018 20:48:00 PM | عدد القراءات : 15

واع/بغداد/م.ا

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، القبض 4 ارهابيين في الموصل.

وذكر بيان للمديرية تلقته (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع)  ان "رجال الاستخبارات العسكرية في فرقة المشاة /20 واستنادا الى معلومات استخبارية دقيقة، تمكنوا من القاء القبض على 4 ارهابيين في الموصل القديمة والشورة وحمام العليل".

واضاف ان "بينهم احد الاهداف المطلوبة لمديرية الاستخبارات العسكرية".

واشار الى ان "يعد هؤلاء من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق احكام المادة ٤/١ إرهاب".

ت ب ش

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