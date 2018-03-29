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اللواء التاسع في الحشد الشعبي يصد تعرضا ل
2018/03/29 | 21:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

اللواء التاسع في الحشد الشعبي يصد تعرضا ل"داعش" بمنطقة الناعمة شرق صلاح الدين

العراقامن

اللواء التاسع في الحشد الشعبي يصد تعرضا ل"داعش" بمنطقة الناعمة شرق صلاح الدين

الخميس 29 مارس 2018 - 20:51

اللواء التاسع في الحشد الشعبي يصد تعرضا ل"داعش" بمنطقة الناعمة شرق صلاح الدين

اللواء التاسع في الحشد الشعبي يصد تعرضا ل"داعش" بمنطقة الناعمة شرق صلاح الدين

اللواء التاسع في الحشد الشعبي يصد تعرضا ل"داعش" بمنطقة الناعمة شرق صلاح الدين

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