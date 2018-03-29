الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


موسكو وأنقرة تتقايضان على دوما وتل رفعت.. وحمص الوجهة التالية للنظام السوري
2018/03/29 | 21:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- معركة حمص ستكون سهلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو وأنقرة تتقايضان على دوما وتل رفعت.. وحمص الوجهة التالية للنظام السوري) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موسكو وأنقرة تتقايضان على دوما وتل رفعت.. وحمص الوجهة التالية للنظام السوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).


كامل التفاصيل في: رووداو ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا بالستيا جديداً جنوب المملكة
⋙ واع/اعتقال 21 مسافراً ايرانياً يحملون فيز عراقية مزورة
⋙ محافظ أربيل يقدم اعتذارا لأحد متظاهري الاقليم
⋙ خيبات الكترونيه
⋙ #محمود يوسف بكير - (1 ) نبذة عن مراكز الفكر في العالم
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو .. باكستاني "يتحول جنسيا" ويصبح "مذيعة"
⋙ بالفيديو.. عواصف ترابية شديدة في النخيب
⋙ بالصور..أمريكية تؤدي مقطوعة موسيقية ساحرة خلال خضوعها لجراحة بالمخ
الأكثر شيوعا