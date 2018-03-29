روسيا ترد بالمثل على طرد دبلوماسيين وتغلق القنصلية الأمريكية

2018/03/29 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الخميس إن روسيا سترد بالمثل على طرد دول غربية لدبلوماسيين روس وستغلق القنصلية الأمريكية في سان بطرسبرج في الخلاف بشأن تسميم جاسوس روسي سابق في بريطانيا.

وذكر لافروف خلال إفادة صحفية “ستكون الإجراءات مماثلة… وستتضمن العدد ذاته من الدبلوماسيين وكذلك قرارنا بسحب موافقتنا على السماح بالقنصلية العامة للولايات المتحدة بالعمل في سان بطرسبرج”.

وكشفت الخارجية الروسية أن 58 دبلوماسيا أمريكيا واثنين من موظفي القنصلية العامة شخصيات غير مرغوب فيها، وأن على الدبلوماسيين الأمريكيين المطرودين مغادرة روسيا بحلول 5 أبريل، وعلى القنصلية العامة الأمريكية وقف أنشطتها في سان بطرسبرج خلال يومين.

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