نقابة صحفيي كوردستان تسجل 16 انتهاكاً خلال التظاهرات وتهاجم سياسيين

2018/03/29 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شرت نقابة صحفيي كوردستان، اليوم الخميس، تعرض الصحفيين الى اعتداءات من قبل القوات الامنية اثناء تغيتهم لتظاهرات التدريسيين والموظفين الاخيرة.وذكر نقيب صحفيي كوردستان ازاد حمه امين في مؤتمر صحفي ان التظاهرات الاخيرو كانت من مطالب وحقوق مشروعة الا وهي الغاء الادخار الاجباري عن رواتب الموظفين والتدريسيين.واضاف "للاسف وكما حصل في المرة الماضية اصبح الصحفيون ضحايا الخروقات وقامت القوات الامنية بانتهاكات ضدهم كمصادرة اجهزتهم وهواتفهم النقالة كما تم ضرب الصحفيين واعتقالهم، مشددا على وزارة الداخلية والاجهزة الامنية ان تجري تحقيقات للاحداث والتعامل مع الخروقات والانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون وفقا للقانون لانه تم التعامل معهم بشكل مخالف للقانون".واوضح ان الاطراف السياسية استغلت احتجاجات الناس لاغراضها السياسية وركبوا مرة اخرى فوق حقوق الناس المشروعة.ومن جهته اعلن عضو مجلس الدفاع عن حقوق الصحفيين محمد عقراوي تسجيل 16 انتهاكا بحق الصحفيين.

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