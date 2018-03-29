الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


تفاصيل مقتل 5 جنود بكمين نصبه داعش غربي الموصل
2018/03/29 | 21:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   نفى مركز الإعلام الأمنـي ، اليوم الخميس ، اخبارا تناقلتها وسائل اعلام تفيد بمقتل 5 جنود بكمين نصبه عناصر من تنظيم داعش غرب الموصل متنكرين بزي القوات الامنية العراقية.وذكر...

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