تفاصيل مقتل 5 جنود بكمين نصبه داعش غربي الموصل

2018/03/29 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مركز الإعلام الأمنـي ، اليوم الخميس ، اخبارا تناقلتها وسائل اعلام تفيد بمقتل 5 جنود بكمين نصبه عناصر من تنظيم داعش غرب الموصل متنكرين بزي القوات الامنية العراقية.وذكر...

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