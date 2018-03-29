الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


النجيفي يقلل من أهمية وثيقة الشرف ويدعو الأحزاب المتنفذة لتطبيق الالتزامات السابقة: بعد ١٥ سنة من الحديث عن المصالحة الوطنية بدأت الأمم المتحدة بالحديث عن المصالحة
2018/03/29 | 21:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   قلل القيادي في حزب للعراق متحدون اثيل النجيفي من أهمية وثيقة الشرف الانتخابي التي وقع عليها ممثلو العديد من

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