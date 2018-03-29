2018/03/29 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قلل القيادي في حزب للعراق متحدون اثيل النجيفي من أهمية وثيقة الشرف الانتخابي التي وقع عليها ممثلو العديد من

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجيفي يقلل من أهمية وثيقة الشرف ويدعو الأحزاب المتنفذة لتطبيق الالتزامات السابقة: بعد ١٥ سنة من الحديث عن المصالحة الوطنية بدأت الأمم المتحدة بالحديث عن المصالحة) نشر أولاً على موقع (وكالة عراقيون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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