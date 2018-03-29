بالوثيقة .. قائمة حكام مونديال روسيا التي اصدرها الفيفا تخلو من الحكام العراقيين

2018/03/29 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:حصلت وكالة "الغد برس"، على وثيقة صادرة من الاتحاد الدولي "فيفا" تم الاعلان فيها عن الحكام الذين يقودون مونديال روسيا في عام 2018، خلت من اسماء الحكام العراقيين.وتقول الوثيقة ان "الحكام الذين يمثلون القارة الاسيوية بكأس العالم في روسيا هم عددهم ستة، ومن بلدان مختلفة وهي (السعودية، ايران، البحرين، اوزبكستان، اليابان، الامارات)".

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يشار الى ان الحكام العراقيين عقدوا امالا كبيرة على المشاركة في التحكيم بمونديال روسيا بعد الاداء الجيد الذي قدموا خلال مباريات الاستحقاقات الاسيوية.

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