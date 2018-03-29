موتينيو يمدد عقده مع موناكو

2018/03/29 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وكان موتينيو التحق بموناكو عام 2013، تزامنا مع انضمام الثنائي الكولومبي راداميل فالكاو وخاميس رودريغيز اللذين سبق له أن لعب إلى جانبهما عندما كانوا جميعا في صفوف بورتو البرتغالي.

وتوج موتينيو بطلا لأوروبا مع البرتغال عام 2016، وأحرز بطولة الدوري الفرنسي مع موناكو عام 2017 وخاض في صفوف الأخير 211 مباراة سجل خلالها 11 هدفا ونجح في 39 تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات.

وذكر نائب رئيس موناكو فاديم فاسيلييف "إنه لاعب قدير، يملك الخبرة وهام جدا لمشروعنا.



إنه مثال للاعبينا الشبان على أرضية الملعب وخارجها".

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