الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


موتينيو يمدد عقده مع موناكو
2018/03/29 | 21:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

وكان موتينيو التحق بموناكو عام 2013، تزامنا مع انضمام الثنائي الكولومبي راداميل فالكاو وخاميس رودريغيز اللذين سبق له أن لعب إلى جانبهما عندما كانوا جميعا في صفوف بورتو البرتغالي.

وتوج موتينيو بطلا لأوروبا مع البرتغال عام 2016، وأحرز بطولة الدوري الفرنسي مع موناكو عام 2017 وخاض في صفوف الأخير 211 مباراة سجل خلالها 11 هدفا ونجح في 39 تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات.

وذكر نائب رئيس موناكو فاديم فاسيلييف "إنه لاعب قدير، يملك الخبرة وهام جدا لمشروعنا.

إنه مثال للاعبينا الشبان على أرضية الملعب وخارجها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موتينيو يمدد عقده مع موناكو) نشر أولاً على موقع (beIN SPORTS) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موتينيو يمدد عقده مع موناكو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (beIN SPORTS).


كامل التفاصيل في: beIN SPORTS ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا بالستيا جديداً جنوب المملكة
⋙ واع/اعتقال 21 مسافراً ايرانياً يحملون فيز عراقية مزورة
⋙ محافظ أربيل يقدم اعتذارا لأحد متظاهري الاقليم
⋙ خيبات الكترونيه
⋙ #محمود يوسف بكير - (1 ) نبذة عن مراكز الفكر في العالم
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو .. باكستاني "يتحول جنسيا" ويصبح "مذيعة"
⋙ بالفيديو.. عواصف ترابية شديدة في النخيب
⋙ بالصور..أمريكية تؤدي مقطوعة موسيقية ساحرة خلال خضوعها لجراحة بالمخ
الأكثر شيوعا