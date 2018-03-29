هل يغفر إيسكو لمنتقديه؟.. ام ثلاثية الأرجنتين كافية للرد عليهم

2018/03/29 | 21:11

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كانت تلك بعض من كلمات وعبارات المدح التي انهالت على إيسكو نجم خط وسط المنتخب الإسباني وريال مدريد بعد الثلاثية التاريخية التي سجلها في مرمى الأرجنتين بلقاء الودي الذي جمع المنتخبين مساء الثلاثاء من اجل الاستعداد لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.

وتغلب لا روخا على منتخب تانجو 6-1 في عدم وجود ميسي وشهد اللقاء تألق غير عادي لإيسكو وهو ما أعتاد عليه الجمهور الإسباني من اللاعب منذ تولي جولين لوبيتيجي القيادة الفنية للفريق عكس ما يظهر به مع فريقه مدريد بالدوري الإسباني وجميع المسابقات.



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ويغيب صاحب 25 عاماً عن التشكيلة الأساسية لناديه تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان خلال الفترة السابقة وهو ما جعل الجميع يتساءل حول ما الذي كان سيقدمه أكثر من ذلك أمام الأرجنتين إذا كان يلعب أساسياً مع ناديه.

بطيء بالكرة، يبدو غير ملتزمًا، أنه لا يعتني بنفسه، يريد المغادرة، هي مجموعة من الانتقادات التي وجهها جمهور الملكي إلى لاعبه خلال فترات مشاركاته القليلة مع النادي مقارنة بالموهبة التي يملكها.

وأعرب إيسكو في تصريحات تليفزيونية بعد المباراة عن الفارق بين ظهوره مع المنتخب والنادي، قائلاً: "مباريات المنتخب الوطني بمثابة الحياة للاعب الذي لا يشارك مع فريقه بصورة أساسية".

واستطرد "الفارق بين ما أقدمه مع المنتخب وما اظهر به مع النادي هو الثقة.



لوبيتيجي يعطيني الثقة الكاملة وهو ما لم أحظى به حتى الآن مع النادي، لكنني لا زلت أعمل بكل جد من أجل إثبات أحقيتي بمكان في التشكيلة الأساسية للفريق".

ويظهر اندماج إيسكو خلال وجوده مع المنتخب بجانب إنيستا وأسينسيو وسيلفا وألكانتارا وهو ما يفقده خلال فترات لعبه مع مدريد.

ويبدو واضحاً أن اللاعب قد ضمن تواجده في قائمة منتخب بلاده خلال الصيف القادم بروسيا من اجل المنافسة على الفوز باللقب الثاني في تاريخ لا روخا ويسعى للحصول على المكان ذاته مع ريال مدريد الفترة الباقية من الموسم.

واستطاع إيسكو بعد ما قدمه في مباراة الأرجنتين ان يحول كل كلمات النقد التي كانت توجه له إلى إشادة، فهل يغفر لكل من أنتقده أم لا زال لديه المزيد من أجل ان يجعلهم نادمون على كل ما قاله؟؟؟

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