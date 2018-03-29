الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


#عبد المطلب العلمي - السوفيتات 3
2018/03/29 | 21:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #عبد_المطلب_العلمي في اواخر عام 1922 ، تم تشكيل اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية.

عكس الدستور الجديد لعام 1924 لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ودساتير جمهوريات الاتحاد تغييرات في نظام السوفيتات.

أصبح مؤتمر السوفيتات في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية السلطة العليا ، ويعقد مرة واحدة في السنة ، و بناء على الطلب يمكن عقد مؤتمر استثنائي.

المؤتمر يتكون من ممثلين من سوفيتات المدن بواقع نائب واحد ل......

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