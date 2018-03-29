2018/03/29 | 21:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #عبد_المطلب_العلمي في اواخر عام 1922 ، تم تشكيل اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية.
عكس الدستور الجديد لعام 1924 لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ودساتير جمهوريات الاتحاد تغييرات في نظام السوفيتات.
أصبح مؤتمر السوفيتات في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية السلطة العليا ، ويعقد مرة واحدة في السنة ، و بناء على الطلب يمكن عقد مؤتمر استثنائي.
المؤتمر يتكون من ممثلين من سوفيتات المدن بواقع نائب واحد ل......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عبد المطلب العلمي - السوفيتات 3) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عكس الدستور الجديد لعام 1924 لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ودساتير جمهوريات الاتحاد تغييرات في نظام السوفيتات.
أصبح مؤتمر السوفيتات في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية السلطة العليا ، ويعقد مرة واحدة في السنة ، و بناء على الطلب يمكن عقد مؤتمر استثنائي.
المؤتمر يتكون من ممثلين من سوفيتات المدن بواقع نائب واحد ل......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عبد المطلب العلمي - السوفيتات 3) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عبد المطلب العلمي - السوفيتات 3) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).