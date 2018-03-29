عبد المطلب العلمي - السوفيتات 3

2018/03/29 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_المطلب_العلمي في اواخر عام 1922 ، تم تشكيل اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية.عكس الدستور الجديد لعام 1924 لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية ودساتير جمهوريات الاتحاد تغييرات في نظام السوفيتات.أصبح مؤتمر السوفيتات في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية السلطة العليا ، ويعقد مرة واحدة في السنة ، و بناء على الطلب يمكن عقد مؤتمر استثنائي.المؤتمر يتكون من ممثلين من سوفيتات المدن بواقع نائب واحد ل......

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