2018/03/29 | 21:15

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في أمن 29 مارس, 2018 13 زيارة

بغداد/SNG- كشفت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، عن اعتقال اربعة “ارهابيين” في الموصل.

وذكرت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، “تمكن رجال مديرية الاستخبارات العسكرية في فرقة المشاة /20 واستنادا الى معلومات استخبارية دقيقة من القاء القبض على 4 ارهابيين في الموصل القديمة والشورة وحمام العليل”.

واوضح أن “بينهم احد الاهداف المطلوبة لمديرية الاستخبارات العسكرية”، موضحاً أن “هؤلاء من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق احكام المادة ٤/١ إرهاب”.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن، في (10 تموز 2017) بيان النصر وتحرير الموصل من تنظيم “داعش” بالكامل.

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