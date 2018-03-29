إفتتاح محطة كهرباء في حقل الرميلة بطاقة 235 ميكاواط

2018/03/29 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أفتتحت وزارة النفط محطة الرميلة للطاقة الكهربائية بمحافظة البصرة، بطاقة تصل الى 235 ميكا واط يومياً.وأكد وزير النفط جبار علي اللعيبي في كلمته بافتتاح المحطة "حرص الوزارة على تطوير الصناعة النفطية والغازية من خلال تنفيذ المشاريع الستراتيجية التي تسهم في تعزيز الطاقات الانتاجية بالحقول النفطية ومنها مشاريع توليد الطاقة الكهربائية التي تمثل عصبا مهما في العملية التشغيلية وإدامة العمل وتطوره".وذكر ان "حقل الرميلة يمثل طاقة عملاقة في الانتاج النفطي في البلاد وهو يعد من بين اكبر عشرة حقول في العالم ، حيث يمثل الثقل الاكبر من انتاج حقول العراق وشركة نفط البصرة ولابد من توفير المستلزمات الضرورية لتطوير الانتاج في الحقل".واضاف "اننا اليوم نحتفل معا بافتتاح محطة الرميلة لتوليد الطاقة الكهربائية وبقدرة توليدية {235} ميكاواط يوميا، وهذه الطاقة ستغطي الحاجة الفعلية لتشغيل حقل الرميلة من الطاقة الكهربائية والفائض منه سيتم تحويله للشبكة الوطنية، وهو منجز جديد يضاف الى الانجازات المتحققة سابقا والتي تنعكس ايجابا على عمليات تطوير الحق".واشار اللعيبي الى ان "المشروع يعد من اكبر المشاريع التي تنفذها هيئة تشغيل حقل الرميلة التي تضم شركة نفط البصرة وشركة {BP} البريطانية وشركة بتروجاينا، ولهذا المشروع اهمية في توفير الطاقة الكهربائية من خلال تشغيل خمس توربينات غازية وسيحقق من خلالها الحقل الاكتفاء الذاتي من الطاقة الكهربائية،" مشيرا الى ان "المحطة ستعتمد على تغذيتها من الوقود من خلال استثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية وهو انجاز اخر يقلل من عمليات الهدر في الغاز ، فضلا عن توفيره الطاقة النظيفة عند التشغيل التي تساهم على الحفاظ على البيئة وتقلل من التلوث البيئي".وتابع ان "المشروع ساهم في توفير 500 فرصة عمل لابناء العراق وسيوفر الكثير من الاموال نتيجة توفير الطاقة الكهربائية".وثمن وزير النفط جهود شركة {CPECC} الصينية التي اشرفت على تنفيذ المشروع، مطالبا اياها ببناء مجمعات سكنية للموظفين واماكن ترفيهية وساحات رياضية، فضلا عن ذلك المشاركة بتاهيل مدرستين في المنطقة والمستشفى والارتقاء بمستوى الخدمات للاهالي واكساء الشوارع.من جانبه اشاد مدير شركة {BP} في العراق مايكل تاونسند بتعاون الوزارة في تطويرحقل الرميلة وان الشركة حريصة على تنفيذ البرنامج المتفق عليه مع الوزارة لتطوير الحقل واضافة منشآت حيوية وبتكنلوجيا حديثة ومنها هذه المحطة الحديثة التي توفر الطاقة الكهربائية للحقل والفائض منها سيغذي الشبكة الوطنية.وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد ان محطة الرميلة للطاقة الكهربائية تعد اكبر مشروع من نوعه تنفذه هيأة تشغيل الرميلة منذ تأسيسها".وبين "ستستخدم محطة الرميلة للطاقة الكهربائية الغاز المصاحب لعمليات الانتاج من الحقل لتشغيل التوربينات التي ستولد الطاقة الكهربائية وسوف تساهم المحطة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة ، وستولد المحطة 235 ميكا واط يوميا عند العمل باقصى طاقة".يذكر ان حجم الطاقة المتولدة من المحطة يعادل استهلاك حوالي 23 الف عائلة من الكهرباء.انتهى

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