الكويت : نسعى لاستيراد الغاز من العراق

2018/03/29 | 21:15

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الكويت /..



اكد وزير النفط والكهرباء والماء الكويتي، بخيت الرشيدي، الخميس، اقتراب بلاده من ابرام اتفاق نهائي مع العراق حول استيراد الغاز العراقي.

وذكر الرشيدي في تصريح صحفي ان "الكويت والعراق قريبان جدا من ابرام اتفاق نهائي لاستيراد الغاز العراقي، لافتا الى وجود خلاف يسير بين الجانبين حول الأسعار".

واضاف، أن "الاتفاق النهائي سيبرم في شهر نيسان المقبل تزامنا مع الزيارة المرتقبة لوزير النفط العراقي الى الكويت"، متمنيا ان "يكون هناك اتفاق نهائي حول هذا الموضوع خلال الشهرين المقبلين".

واوضح ، اننا "نسعى لان تكون هناك أسس سليمة للاتفاق، أما بالنسبة للتفاصيل فلن تكون هناك مشكلة".

وحول الاجتماع الذي عقده مع الجانب العراقي بخصوص الربط الكهربائي أوضح وزير الكهرباء الكويتي، أن "العراق يعد بوابة الكويت الى أوروبا، ولذلك فأن دول مجلس التعاون تتباحث معه ليكون هناك ربط كهربائي بيننا وبينه كنقطة أولى، ثم مع تركيا، و بعدها يتم الربط مع أوروبا".



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