إيكاو تتوسط في أزمة قطر من دون سياسة

2018/03/29 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مونتريال - قال مصدران مطلعان هذا الأسبوع إن منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة تحاول التوسط لعقد محادثات بين قطر وجيرانها لنزع فتيل توتر نشب مؤخرا بعد ان اقتربت مقاتلتان قطريتان من طائرتي ركاب إماراتيتين في اجواء البحرين.

وذكر أحد المصدرين إن المنظمة تعمل لتنسيق اجتماع إقليمي لهيئات الطيران المدني وسلطات المراقبة الجوية في الخليج في الأسابيع القليلة المقبلة في إطار جهود أوسع نطاقا لتحسين الاتصالات.

وقامت المقاتلتان القطريتان هذا الاسبوع بالتحليق على مسافة قريبة بشكل خطير من طائرتين مدنيتين في المجال الجوي البحريني في أحدث واقعة ضمن سلسلة أحداث مشابهة أثارت التوتر في المنطقة.

ووصفت الامارات السلوك القطري بالمستفز وأكدت انه تهديد مباشر لسلامة الطيران المدني والركاب.

وذكر المصدر "في بعض الأحيان إذا كان لديك خلاف مع دولة جوار تحتاج لجهة لتتوسط في الحديث.



آمل أن قطر ستعبر عن احتياجاتها بطريقة قابلة للتنفيذ".

ولا يمكن لإيكاو، ومقرها مونتريال، فرض قواعد ملزمة على الحكومات لكنها تمتلك نفوذا من خلال معايير الأمن والسلامة التي صدقت عليها الدول الأعضاء فيها وعددها 191.

وذكر أنتوني فلبن المتحدث باسم إيكاو عبر البريد الإلكتروني إن المنظمة "تراقب حاليا تلك الأحداث وتعمل مع كل الدول المعنية للمساعدة في إبقاء الأجواء في هذا الجزء من العالم مفتوحة وآمنة ومؤمّنة للعمليات الدولية".

وذكر المصدر الثاني إن المنظمة لا تعتزم التدخل في تلك النزاعات الأخيرة التي تخص انتهاكات مجال جوي.

وأوضح المصدر الأول أن تحسين الاتصالات أمر أساسي لأن المجال الجوي القطري محدود وهو يقع في نطاق منطقة معلومات الرحلات الجوية البحرينية.

وطلب المصدران عدم ذكر اسميهما لأن المحادثات سرية.



ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين من البحرين وقطر والإمارات للتعليق.

وفي يونيو/حزيران، قطعت الإمارات والبحرين والسعودية ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وقاطعتها جويا وتجاريا بسبب تورط الدوحة في دعم وتمويل جماعات متطرفة في المنطقة.

لكن منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) قالت الخميس انها لن تتدخل في النزاع السياسي.

وساعدت إيكاو العام الماضي الخطوط الجوية القطرية على التوصل إلى مسارات طيران للطوارئ فوق المياه الدولية بعد أن رفض جيران قطر السماح لطائراتها باستخدام مجالاتهم الجوية.

وذكر المصدر الثاني إن من المتوقع أن يستمع مجلس محافظي إيكاو في يونيو/حزيران إلى مبررات دول الخليج بشأن الحظر الجوي الذي تعترض عليه قطر.

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