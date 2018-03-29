الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


بالفيديو .. باكستاني
2018/03/29 | 21:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ×

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عنوان الخبر المرسل:بالفيديو ..

باكستاني "يتحول جنسيا" ويصبح "مذيعة"http://www.skypressiq.net/l/35779

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو .. باكستاني "يتحول جنسيا" ويصبح "مذيعة") نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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