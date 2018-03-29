روسيا تطرد 60 دبلوماسياً أمريكياً وتغلق القنصلية في

2018/03/29 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشفت الحكومة الروسية طرد 60 دبلوماسياً أمريكياً وإغلاق القنصلية في "سان بطرسبرج"، في تطور جديد للأزمة بين موسكو والدول الغربية.

وذكر وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف"، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إنه تم استدعاء السفير الأمريكي لدى موسكو وإبلاغه بهذه القرارات.

وكانت الولايات المتحدة قد كشفت طرد 60 دبلوماسياً روسياً في وقت سابق من الأسبوع الحالي، كما قررت نحو نصف دول الاتحاد الأوروبي قراراً مماثلاً، على خلفية أزمة تسمم الجاسوس.

وتشهد العلاقة بين روسيا والدول الغربية توتراً ملحوظاً في الفترة الأخيرة، عقب اتهام المملكة المتحدة لموسكو بالتسبب في تسمم الجاسوس وابنته في الأراضي البريطانية، وانضمام عدة دول غربية لتأييد لندن.

وبحلول الساعة 5:37 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الروبل الروسي أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.7% إلى 57.3 روبل.

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