الخارجية الروسية: سنرد بالمثل على طرد دبلوماسيين وسنغلق القنصلية الأمريكية

2018/03/29 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، إن روسيا سترد بالمثل على طرد دول غربية لدبلوماسيين روس وستغلق القنصلية الأمريكية في سان بطرسبرج في الخلاف بشأن تسميم جاسوس روسي سابق في بريطانيا.

وذكر لافروف خلال إفادة صحفية “ستكون الإجراءات مماثلة… وستتضمن العدد ذاته من الدبلوماسيين وكذلك قرارنا بسحب موافقتنا على السماح بالقنصلية العامة للولايات المتحدة بالعمل في سان بطرسبرج”.

