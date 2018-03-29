إصابة مواطن بجروح نتيجة استهداف منزله برمانة يدوية في ذي قار

2018/03/29 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:أفاد مصدر محلي بقضاء الدواية شمال شرق محافظة ذي قار، اليوم الخميس، بأن مواطنا أصيب بجروح نتيجة استهداف منزله برمانة يدوية.وأخبر المصدر "الغد برس"، أن "رمانة يدوية ألقاها مجهولون على منزل بقضاء الدواية شمال شرق محافظة ذي قار، ما اسفر عن اصابة مواطن بجروح خطيرة، فضلا عن تضرر مركبة نوع بيك اب داخل المنزل".

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وبين أن "الأجهزة الأمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما فتحت تحقيقا موسع بالحادث".

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