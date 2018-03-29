الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


صنعاء تتهم حكومة هادي بتعطيل حاملي جوازاتها في الخارج
2018/03/29 | 21:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طالب هشام شرف عبد الله، وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة في صنعاء، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفتس، التدخل لتسهيل تحركات وتنقلات اليمنيين خارج اليمن واحترام وثائق السفر اليمنية الرسمية والعادية الصادرة من صنعاء.

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