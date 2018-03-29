مجلس ديالى يحذر من انهيار سدة الصدور

2018/03/29 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف رئيس مجلس محافظة ديالى، علي الدايني، اليوم الخميس، عن بروز 5 تشققات واضحة في منظومة ري سدة الصدور الاروائية شمال شرقي المحافظة، بفعل المقالع التي تعمل ضمن محرماتها، محذرا من انهيار السدة في أية لحظة.

وذكر الدايني وتابعته وكالة صدى الاعلام، إن “المقالع التي تعمل قرب سدة الصدور الاروائية شمال شرقي ديالى، أصبحت أعدادها بالمئات وفقا للمعلومات المتوفرة، الامر الذي يشكل خطرا واضحا على اوضاع وعمر السدة”.

واوضح، أن “مجلس ديالى ناقش الامر خلال جلسة رسمية وبحضور ممثل عن قيادة العمليات “، مبينا أن “الممثل كشف عن بروز نحو 5 تشققات واضحة في منظومة ري سدة الصدور، قام برصدها وتصويرها أثناء زيارته لها”.

وأكد الدايني، أن” السدة المذكورة من الممكن أن تنهار في أية لحظة بفعل المقالع المتجاوزة الامر الذي يجعلنا نحذر من تضررها وفقدانها”، داعيا الى “التدخل العاجل من قبل الجهات المعنية”.

وتعد سدة الصدور شمال شرقي ديالى من أهم السدود الاروائية في المحافظة، والتي تغدي مناطق ومساحات واسعة بالمياه.

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