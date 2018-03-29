الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال اربعة “ارهابيين” في الموصل

2018/03/29 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-قناة اسيا الاخبارية..كشفت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، عن اعتقال اربعة “ارهابيين” في الموصل.وذكرت المديرية في بيان تلقته اسيا الاخبارية ، “تمكن رجال مديرية الاستخبارات العسكرية في فرقة المشاة /20 واستنادا الى معلومات استخبارية دقيقة من القاء القبض على 4 ارهابيين في الموصل القديمة والشورة وحمام العليل”.واوضح أن “بينهم احد الاهداف المطلوبة […]

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