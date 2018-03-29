الخميس 29 آذار 2018 م (12 رجب 1439 هـ)


الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال اربعة “ارهابيين” في الموصل
2018/03/29 | 21:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد-قناة اسيا الاخبارية..

كشفت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، عن اعتقال اربعة “ارهابيين” في الموصل.

وذكرت المديرية في بيان تلقته اسيا الاخبارية ، “تمكن رجال مديرية الاستخبارات العسكرية في فرقة المشاة /20 واستنادا الى معلومات استخبارية دقيقة من القاء القبض على 4 ارهابيين في الموصل القديمة والشورة وحمام العليل”.

واوضح أن “بينهم احد الاهداف المطلوبة […]

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