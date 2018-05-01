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إصابة عدد من رجال الشرطة المصرية بـ
2018/05/01 | 09:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعتدى مسلح على مجموعة من رجال الشرطة المصرية في محيط مسجد الحسين بمحافظة القاهرة.

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