إصابة عدد من رجال الشرطة المصرية بـ

2018/05/01 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتدى مسلح على مجموعة من رجال الشرطة المصرية في محيط مسجد الحسين بمحافظة القاهرة.

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