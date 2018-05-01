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الرد السريع يوضح طبيعة الاشتباك المسلح مع سرايا السلام
2018/05/01 | 09:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ اصدرت قيادة فرقة الرد السريع توضيحا على معلومات بوقوع اشتباكات مع سرايا السلام في طوزخرماتو.وذكر بيان للقيادة ان "ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن حدوث اشتباكات بين قوة من الرد السريع وسرايا السلام عار عن الصحة"، مبينة ان "عناصر سرايا السلام كان لديهم خبر أن سيطرة الشهداء قد تعرضت لاعتداء إرهابي فاسرعوا لنجدة قوات الرد السريع في السيطرة".واضاف البيان ان "أحد منتسبي السيطرة اعتقد أن عناصر الرد السريع من الإرهابيين وأطلق عدة عيارات نارية فوقهم"، مشيرة الى انه "تم السيطرة على الوضع من قبل الجانبين وتلافي الأشكال".افادت مصادر امنية في قضاء طوزخورماتو(جنوب كركوك) يوم الاثنين، بحدوث مواجهات بالاسلحة الخفيفة بين منتسبي الرد السريع ومسلحي سرايا السلام التابع للتيار الصدري.واضافت انه عقب إيقاف شخصين يستقلان دراجة نارية تابعين لسرايا السلام من قبل الرد السريع لمخالفتهم تعليمات بشأن منع الدراجات النارية في القضاء، حدثت مواجهات بين الطرفين واستمرت زهاء ٢٠ دقيقة.

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