شل تخطط لتوسعة ضخمة بمشروع غاز عراقي تصل إلى 40%

2018/05/01 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

قال مسؤول تنفيذي كبير لدى رويال داتش شل، إن الشركة ملتزمة التزاما كاملا بمشروعها المشترك للغاز في العراق، بعد أن تخارجت شركة الطاقة العملاقة من أصولها النفطية في البلد العضو في أوبك، وتخطط لزيادة إنتاجها من الغاز هناك إلى 1.4 مليار قدم مكعبة يوميا بحلول 2020.

وقالت "رويترز"، إنه لطالما تركزت خطط تطوير الغاز العراقي على غاز البصرة، وهو مشروع بقيمة 17 مليار دولار عمره 25 عاما يمتلك فيه العراق 51% وشل 44% وشركة ميتسوبيشي اليابانية 5 بالمئة.

ويهدف المشروع إلى تجميع الغاز من الحقول في جنوب البلاد بما في ذلك حقل غرب القرنة-1 الذي تديره إكسون موبيل وحقل الزبير الذي تديره إيني الإيطالية وحقل الرميلة الذي تطوره بي.بي.

وقال المدير العام لغاز البصرة لـ"رويترز"، إن إنتاج الغاز من المشروع المشترك، المُنتج الرئيسي للوقود في جنوب العراق، يبلغ حاليا 938 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا مع التخطيط لمزيد من التوسع.

وأضاف فرتس كلاب، في محادثة تليفونية من البصرة: "منذ 2013 (حين بدأ التشغيل)، رفعنا طاقة المعالجة لأكثر من ثلاثة أمثالها".

وأضاف "سنتجه إلى أمر اسمه بي.إن.جي.إل، أو توسعة البصرة إن.جي.إل (سوائل الغاز الطبيعي)، والذي سيدفعنا فعليا من مليار قدم مكعبة يوميا إلى 1.4 مليار قدم مكعبة يوميا عبر وحدتين تبلغ طاقة الواحدة 200 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا".

ويتوقع كلاب تشغيل الوحدتين بحلول نهاية 2020، قائلا إن عدد الوحدات قد يزيد إلى خمس مع اتخاذ القرار الاستثماري النهائي قرب نهاية العام.

وتابع "تلك زيادة بنحو 40%، وستكون ضخمة".

ويخطط العراق لوقف حرق الغاز بحلول 2021.



ويتسبب حرق الغاز في فقد الحكومة إيرادات بنحو 2.5 مليار دولار، في حين أن كميات الغاز التي يتم حرقها تكفي لتلبية معظم احتياجات توليد الكهرباء باستخدام الغاز، وفقا لما ذكره البنك الدولي.

وكانت شل قالت إنها ستركز جهودها على تطوير وتنمية شركة غاز البصرة بعد أن سلمت العمليات في حقل مجنون إلى الحكومة العراقية.



كما باعت شل حصتها في حقل غرب القرنة-1 إلى إيتوتشو اليابانية.

وأكد كلاب، إن شل ملتزمة بشركة غاز البصرة.

وأضاف "ستكون شل في وضع أقوى يسمح لها بتركيز جهودها على تطوير وتنمية غاز البصرة وربما مشروع نبراس للبتروكيماويات بالطبع".

وتابع "شل تظل ملتزمة تماما تجاه العراق عبر غاز البصرة".

وفي 2015، وقعت شل اتفاقا مع العراق بقيمة 11 مليار دولار لبناء مجمع للبتروكيماويات في البصرة في إطار خطط العراق لتنويع مصادر الدخل.

وقد يجعل مجمع نبراس، الذي ما زال في مرحلة التخطيط الأولي للتصميمات الهندسية، العراق أكبر منتج للبتروكيماويات في الشرق الأوسط، بحسب "رويترز".

ونقلت الوكالة عن مسؤول عراقي في فبراير، إن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، تجري محادثات للانضمام إلى شل كشريك في مشروع نبراس.

وامتنع كلاب عن التعقيب بشأن مباحثات محددة لكنه قال إن شل تجري محادثات مع عدد من الشركاء في المشروع.

ومن المتوقع أن ينمو إنتاج العراق من الغاز المصاحب في الوقت الذي تزيد فيه البلاد طاقة إنتاج النفط.



ويخطط العراق لزيادة الطاقة الإنتاجية للبلاد من النفط الخام إلى 6.5 مليون برميل يوميا بحلول 2022، من نحو خمسة ملايين برميل يوميا في الوقت الحالي.

وينتج العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية، نحو 4.4 مليون برميل يوميا بما يقل عن طاقته، تمشيا مع تخفيضات الإنتاج العالمية التي تقودها أوبك بهدف دعم أسعار الخام.

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