هزة ارضية بقوة 4 درجات تضرب غربي ايران

2018/05/01 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وكالة انباء الطلبة ضربت هزة ارضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، ضواحي بلدة ازكلة التابعة لمحافظة كرمانشاه غربي ايران.ووقعت الهزة الارضية في الساعة الثانية و43 دقيقة و36 ثانية من فجر اليوم بالتوقيت المحلي (العاشرة و 13 دقيقة و 36 ثانية مساء الاثنين بتوقيت غرينتش).وكان مركز الهزة الارضية عند التقاء […]

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