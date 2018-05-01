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هزة ارضية بقوة 4 درجات تضرب غربي ايران
2018/05/01 | 09:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ وكالة انباء الطلبة ضربت هزة ارضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، ضواحي بلدة ازكلة التابعة لمحافظة كرمانشاه غربي ايران.

ووقعت الهزة الارضية في الساعة الثانية و43 دقيقة و36 ثانية من فجر اليوم بالتوقيت المحلي (العاشرة و 13 دقيقة و 36 ثانية مساء الاثنين بتوقيت غرينتش).

وكان مركز الهزة الارضية عند التقاء […]

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