الاعمار تشارك باكثر من 500 آلية ومركبة لنقل الزائرين في محافظة كربلاء

2018/05/01 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

اعلنت وزيرة الاعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة أن نافع اوسي مشاركة اكثر من 500 آلية ومركبة متنوعة لنقل الزائرين في محافظة كربلاء بمناسبة زيارة النصف من شعبان .

وذكرت الوزيرة في بيان حصلت "الاتجاه" على نسخة منه، ان الوزارة تشارك باكثر من 500 آلية ومركبة مختلفة الاحجام والانواع من الاليات العائدة للوزارة والتشكيلات التابعة لها، لنقل وخدمة الزائرين في محافظة كربلاء ، مبينة انه تم تشكيل لجنة وزارية مختصة للاشراف والمتابعة لعملية النقل التي تستمر على مدار الساعة ولغاية انتهاء مراسم الزيارة ضمن محور طريق (بابل - كربلاء) مقطع قنطرة السلام /سيطرة ام الهوى بطول ٢٧ كم ذهابا وايابا.

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