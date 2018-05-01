الثلاثاء 1 أيار 2018 م (15 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


بالصور... الكشف عن طائرة منتخب السعودية في كأس العالم بروسيا 2018‎
2018/05/01 | 09:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، الاثنين، عن الطائرة الخاصة بالمنتخب السعودي الأول الذي سيشارك بعد نحو شهرين في بطولة كأس العالم في روسيا.ويشارك المنتخب السعودي في البطولة بعد أن غاب عن نسختي 2010 و2014، وأوقعته القرعة مع منتخبات روسيا ومصر وأوروغواي ضمن المجموعة الأولى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور... الكشف عن طائرة منتخب السعودية في كأس العالم بروسيا 2018‎) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور... الكشف عن طائرة منتخب السعودية في كأس العالم بروسيا 2018‎) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).


كامل التفاصيل في: السومرية نيوز ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ شرطة النجف: القبض على 10 مطلوبين وضبط ٣٥ عجلة مظللة في المحافظة
⋙ النفط يرتفع مع عودة التوترات بشأن إيران والاتفاق النووي
⋙ السيد عمار الحكيم يشدد على إنصاف الطبقة العمالية والقضاء على البطالة
⋙ من سيخلف قاسم الزبيدي في إدارة مالية الحشد الشعبي؟
⋙ البحرية الاميركية تنوي استخدام مروحيات روسية طراز “مي – 24 و – 17″ لتدريب قواتها
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو والصور.. ملعب الكفل الذي يفتتح اليوم وما دور عبطان فيه
⋙ بالفيديو.. ممثلون عراقيون للمالكي: انت محنك وفي عهدك العراق افضل!
⋙ بالصور.. طيران الجيش يؤمن أجواء الزيارة الشعبانية
الأكثر شيوعا