كافانى يلقى الكرة فى ملعب إدارة باريس

2018/05/01 | 09:10

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هاى كورة – ألقى الدولى الأوروجوياني ادينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي الكرة فى ملعب إدارة النادى الباريسي بعدما أعلن عن رغبته فى الإستمرار مع البى اس جي.

وقال كافاني :” بالنسبة لى ارغب فى البقاء ، لكن فى عالم كرة القدم الأمر ليس فى يد اللاعب فقط، قد يكون للإدارة رأى آخر”.

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