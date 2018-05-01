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كافانى يلقى الكرة فى ملعب إدارة باريس
2018/05/01 | 09:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاى كورة – ألقى الدولى الأوروجوياني ادينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي الكرة فى ملعب إدارة النادى الباريسي بعدما أعلن عن رغبته فى الإستمرار مع البى اس جي.

وقال كافاني :” بالنسبة لى ارغب فى البقاء ، لكن فى عالم كرة القدم الأمر ليس فى يد اللاعب فقط، قد يكون للإدارة رأى آخر”.

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