مهند عسيري: أعشق الأهلي منذ الصغر وسأظل وفيا لألوانه

2018/05/01 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود ضياء فيسبوك تويتر أظهر مهند عسيري مهاجم أهلي جدة السعودي حبه من جديد لناديه مشيرًا لأنه سيظل وفياً لألوان الفريق حتى النهاية.

المهاجم السعودي قال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "عشقته صغيرًا وسأظل وفياً لألوانه".

عشقته صغيراً وسأظل وفياً #الاهلي💚 pic.twitter.com/hF22o5bZgQ مواد متعلقة الجاسم يحسم مستقبله مع أهلي جدة عبد الشافي يقترب من العودة للزمالك أهلي جدة يحصن عمر السومة بشرط جزائي خرافي عبد الله السعيد يوضح دور تركي آل شيخ في انتقاله لكوبس ويؤكد: أهلي جدة يفاوضني ولكن..





— مهند عسيري (@14_aseri) April 30, 2018مهند عسيري يمتلك عقدًا مع أهلي جدة يمتد حتى صيع عام 2020 ليؤكد بذلك استمراره مع الفريق الموسم المقبل.

عسيري شارك في 15 مباراة مع أهلي جدة هذا الموسم سجل خلالها ثمانية أهداف ومرر خمس تمريرات حاسمة.

أهلي جدة بعد أن حل ثانيًا في الدوري السعودي، يستعد لمواجهة السد القطري في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا.





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