الثلاثاء 1 أيار 2018 م (15 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


#نادية خلوف - سجن الرّوح -20-
2018/05/01 | 09:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #نادية_خلوف بدأت العمل في السياسة بينما كنت أدرس في دار المعلمات، وكنت في السّادسة عشر من عمري.

لم أركز كثيراً في الإيديولوجية، فقط كنت أبحث عنّي كإنسان ضمن هذا العالم، ، وهكذا فهمت العمل السّياسي الذي استمريت فيه لأكثر من عشرين عاماً.

كنت سعيدة بالعمل مع فرق الشّابات حيث أنني كنت لم أزل شابّة ولا زال لدّي طموح في الحياة.

شجعتهن على الدراسة، والكتابة، وربما زراعة الأشجار والعناية بحديقة المنزل في المناسبات......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#نادية خلوف - سجن الرّوح -20-) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#نادية خلوف - سجن الرّوح -20-) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).


كامل التفاصيل في: الحوار المتمدن ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ شرطة النجف: القبض على 10 مطلوبين وضبط ٣٥ عجلة مظللة في المحافظة
⋙ النفط يرتفع مع عودة التوترات بشأن إيران والاتفاق النووي
⋙ السيد عمار الحكيم يشدد على إنصاف الطبقة العمالية والقضاء على البطالة
⋙ من سيخلف قاسم الزبيدي في إدارة مالية الحشد الشعبي؟
⋙ البحرية الاميركية تنوي استخدام مروحيات روسية طراز “مي – 24 و – 17″ لتدريب قواتها
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو والصور.. ملعب الكفل الذي يفتتح اليوم وما دور عبطان فيه
⋙ بالفيديو.. ممثلون عراقيون للمالكي: انت محنك وفي عهدك العراق افضل!
⋙ بالصور... الكشف عن طائرة منتخب السعودية في كأس العالم بروسيا 2018‎
الأكثر شيوعا