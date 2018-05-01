2018/05/01 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نادية_خلوف بدأت العمل في السياسة بينما كنت أدرس في دار المعلمات، وكنت في السّادسة عشر من عمري.لم أركز كثيراً في الإيديولوجية، فقط كنت أبحث عنّي كإنسان ضمن هذا العالم، ، وهكذا فهمت العمل السّياسي الذي استمريت فيه لأكثر من عشرين عاماً.كنت سعيدة بالعمل مع فرق الشّابات حيث أنني كنت لم أزل شابّة ولا زال لدّي طموح في الحياة.شجعتهن على الدراسة، والكتابة، وربما زراعة الأشجار والعناية بحديقة المنزل في المناسبات......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#نادية خلوف - سجن الرّوح -20-) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#نادية خلوف - سجن الرّوح -20-) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).