الدفاع الأمريكية: لم نضرب سوريا في ليلة 30 نيسان

2018/05/01 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وكالة انباء الطلبة أكد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لم تضرب الأراضي السورية ليلة 30 نيسان.وقال ماتيس للصحفيين “لم نقم بأي ضربات على سوريا هذه الليلة (ليلة الاحد – الاثنين)”.يذكر أن التلفزيون السوري كان قد أعلن بوقت متأخر من ليل أمس الاول الأحد، أن بعض المواقع […]

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