2018/05/01 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأخبار الدولية

الثلاثاء 1 مايو 2018 | 09:02 صباحاً

| عدد القراءات : 4

متابعة/...ضربت هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ضواحي بلدة ازكلة التابعة لمحافظة كرمانشاه غرب ايران والمحاذية لحدود العراق.

ووقعت الهزة الارضية في الساعة الثانية و43 دقيقة و36 ثانية من فجر اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (العاشرة و13 دقيقة و36 ثانية مساء الاثنين بتوقيت غرينتش).

وكان مركز الهزة الارضية عند التقاء خطي العرض الشمالي 34.89 والطول الشرقي 45.82 درجة وفي عمق 8 كم من سطح الارض.

ولم تصل لغاية الان اي تقارير بوقوع اضرار جراء هذه الهزة الارضية.

يذكر ان زلزالا مدمرا ضرب هذه المنطقة يوم 12 تشرين الثاني / نوفمبر العام الماضي ما ادى الى مصرع اكثر من 620 شخصا واصابة نحو 12 الفا اخرين.

كما ادى الزلزال الى تدمير نحو مائة الف وحدة سكنية بصورة كلية او جزئية في 10 مدن و1930 قرية في محافظة كرمانشاه.انتهى1

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزة أرضية تضرب كرمنشاه غرب ايران) نشر أولاً على موقع (عين العراق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هزة أرضية تضرب كرمنشاه غرب ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق نيوز).