2018/05/01 | 09:16

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التحالف الدولي يعلن انتهاء العمليات القتالية ضد تنظيم داعش في العراق | موازين نيوز

الثلاثاء 15/08/1439 هـ - الموافق 01/05/2018 م ، الساعة 09:16 صباحاً (بغداد)، 06:16 AM (غرينتش)

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أمنيّة

منذ 2018-05-01 الساعة 08:29 (بتوقيت بغداد)

التحالف الدولي يعلن انتهاء العمليات القتالية ضد تنظيم داعش في العراق

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