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العراق يوافق على استضافة بطولة غرب آسيا لكرة القدم في البصرة
2018/05/01 | 09:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرشيد نيوز/ بغداد وافق الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، على عرض من اتحاد غرب آسيا لإقامة البطولة في العراق، مشترطاً أن تقام في محافظة البصرة.

وقال رئيس الاتحاد عبدالخالق مسعود في بيان حصلت “الرشيد نيوز” على نسخة منه، إن “اتحاد غرب آسيا لكرة القدم أرسل كتابا رسميا الى اتحادنا طلب فيه رغبتنا من عدمها […]

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