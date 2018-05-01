الثلاثاء 1 أيار 2018 م (15 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


الرد السريع ينفي وقوع اشتباكات مع سرايا السلام في الطوز
2018/05/01 | 09:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..

نفت قيادة فرقة الرد السريع التابعة لقوات الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، وقوع اشتباكات بين عناصرها وسرايا السلام في قضاء طوزخورماتو، شرق تكريت.

وذكر وذكر بيان لاعلام الفرقة, تلقت اسيا الاخبارية, نسخة منه، ان “الاخوة في سرايا السلام كانت لديهم خبر ان سيطرة الشهداء قد تعرضت لاعتداء ارهابي”، مبينا ان “ذلك […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرد السريع ينفي وقوع اشتباكات مع سرايا السلام في الطوز) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرد السريع ينفي وقوع اشتباكات مع سرايا السلام في الطوز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).


كامل التفاصيل في: قناة آسيا الإخبارية ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ شرطة النجف: القبض على 10 مطلوبين وضبط ٣٥ عجلة مظللة في المحافظة
⋙ النفط يرتفع مع عودة التوترات بشأن إيران والاتفاق النووي
⋙ السيد عمار الحكيم يشدد على إنصاف الطبقة العمالية والقضاء على البطالة
⋙ من سيخلف قاسم الزبيدي في إدارة مالية الحشد الشعبي؟
⋙ البحرية الاميركية تنوي استخدام مروحيات روسية طراز “مي – 24 و – 17″ لتدريب قواتها
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو والصور.. ملعب الكفل الذي يفتتح اليوم وما دور عبطان فيه
⋙ بالفيديو.. ممثلون عراقيون للمالكي: انت محنك وفي عهدك العراق افضل!
⋙ بالصور... الكشف عن طائرة منتخب السعودية في كأس العالم بروسيا 2018‎
الأكثر شيوعا