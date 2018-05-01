الرد السريع ينفي وقوع اشتباكات مع سرايا السلام في الطوز

2018/05/01 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..نفت قيادة فرقة الرد السريع التابعة لقوات الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، وقوع اشتباكات بين عناصرها وسرايا السلام في قضاء طوزخورماتو، شرق تكريت.وذكر وذكر بيان لاعلام الفرقة, تلقت اسيا الاخبارية, نسخة منه، ان “الاخوة في سرايا السلام كانت لديهم خبر ان سيطرة الشهداء قد تعرضت لاعتداء ارهابي”، مبينا ان “ذلك […]

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