2018/05/01 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وكالة انباء الطلبة هنأ رئيس حزب الحل جمال الكربولي، اليوم الثلاثاء، عمال العراق بمناسبة احتفالهم بيوم العمال العالمي.وقال الكربولي في بيان تلقت // وكالة انباء الطلبة// نسخة منه، ان “من دواعي سرورنا ان نكون جزء من منظومة البناء والاعمار وشهود وطن على جهود عمال العراق ومسيرتهم التاريخية في بناء أسس الدولة العراقية والحفاظ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس حزب الحل يهنئ عمال العراق بيومهم العالمي) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الطلبة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس حزب الحل يهنئ عمال العراق بيومهم العالمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الطلبة).