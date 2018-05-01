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رئيس حزب الحل يهنئ عمال العراق بيومهم العالمي
2018/05/01 | 09:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ وكالة انباء الطلبة هنأ رئيس حزب الحل جمال الكربولي، اليوم الثلاثاء، عمال العراق  بمناسبة احتفالهم بيوم العمال  العالمي.

وقال الكربولي في بيان تلقت // وكالة انباء الطلبة// نسخة منه، ان “من دواعي سرورنا ان نكون جزء من منظومة البناء والاعمار وشهود وطن على جهود عمال العراق ومسيرتهم التاريخية في بناء أسس الدولة العراقية والحفاظ […]

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