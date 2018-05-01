2018/05/01 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرصافي نيوز/ متابعة أكد وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس، أن الولايات المتحدة وحلفاءها لن يسحبوا قواتهم من سوريا قبل أن تنجح محادثات السلام الدبلوماسية.ونقلت “رويترز” عن ماتيس، قوله في تصريح صحفي في وزارة الدفاع “البنتاغون”، أن الولايات المتحدة وحلفاءها على أعتاب “نصر تاريخي” على تنظيم داعش، مبينا أن التحالف لا يريد ترك سوريا وحسب …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماتيس: لا ننسحب من سوريا قبل إحلال السلام) نشر أولاً على موقع (الرصافي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماتيس: لا ننسحب من سوريا قبل إحلال السلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرصافي نيوز).