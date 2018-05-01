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ماتيس: لا ننسحب من سوريا قبل إحلال السلام
2018/05/01 | 09:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرصافي نيوز/ متابعة أكد وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس، أن الولايات المتحدة وحلفاءها لن يسحبوا قواتهم من سوريا قبل أن تنجح محادثات السلام الدبلوماسية.

ونقلت “رويترز” عن ماتيس، قوله في تصريح صحفي في وزارة الدفاع “البنتاغون”، أن الولايات المتحدة وحلفاءها على أعتاب “نصر تاريخي” على تنظيم داعش، مبينا أن التحالف لا يريد ترك سوريا وحسب …

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