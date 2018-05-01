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الحشد يعلن نشر 3 الاف مقاتل في كربلاء للمشاركة بتامين زيارة النصف من شعبان
2018/05/01 | 09:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..

أعلن قائد عمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي علي الحمداني، اليوم الثلاثاء,، نشر أكثر من 3 الاف مقاتل في محافظة كربلاء المقدسة ومحيطها لتأمين زيارة النصف من شعبان، فيما أكد تخصيص “قوة ضاربة” لتأمين منطقة الرزازة.

وقال الحمداني في تصريح لموقع “الحشد الشعبي”، واطلعت عليه اسيا الاخبارية, انه”  لقد “عقدنا اليوم […]

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