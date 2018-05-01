قوات امنية: ضبط 100 عبوة ناسفة من مخلفات داعش غربي الموصل

2018/05/01 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت القوات الأمنية، كدساً كبيراً من العبوات الناسفة، من مخلفات عصابات داعش الارهابية، غربي مدينة الموصل.وقال الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في بيان ، "بعملية استباقية نوعية استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة، ضبطت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 15 ضبطت كدساً للعتاد يضم 100 عبوة ناسفة محلية الصنع و17 مسطرة تفجير من مخلفات عصابات داعش الارهابية في منطقة الوائلية غربي الموصل".وأضاف "تم تدمير الكدس قبل كتيبة هندسة الفرقة".

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