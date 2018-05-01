الدومينيكان تستبدل تايبيه ببكين

2018/05/01 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدومينيكان تستبدل تايبيه ببكينأعلنت جمهورية الدومينيكان رسميا إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين، وقطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان.وقالت حكومة الدومينيكان في بيان صحفي اليوم الثلاثاء: "نعلن للأمة الدومينيكانية أننا قررنا إقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية ونحن على قناعة بأن هذا القرار ذو فائدة كبيرة لبلادنا في المستقبل".وأشارت إلى أن الاتفاق على إقامة العلاقات الدبلوماسية مع الصين أقر رسميا خلال الزيارة التي أجراها وزير خارجية الدومينيكان ميغيل فارغاس أمس الاثنين إلى العاصمة الصينية بكين.وأضافت أن "التاريخ والواقع الاجتماعي والاقتصادي يحتّمان علينا الآن تغيير مسارنا، وحكومتنا تثق بأن الوضع الجديد الناجم عن هذا القرار سيدار بأكبر قدر ممكن من التوافق والعمل البنّاء".وأكدت حكومة الدومينيكان إبلاغها تايوان بـ"قطعها العلاقات الدبلوماسية معها"، مشيرة إلى أن "الدومينيكان تعترف بأن هناك صينا واحدة في العالم وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية".من جانبها، سارعت تايوان إلى الإعراب عن "امتعاضها الشديد" لهذه الخطوة، وأعلنت وقف كل برامج المساعدات التي كانت تقدمها للدومينيكان.

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