المفوضية تكشف عن ملامح خطة تأمين الانتخابات

2018/05/01 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء، عن الخطة الامنية لحماية مراكزها يوم الاقتراع، مؤكدة عدم وجود أي قوات اجنبية مكلفة بحماية المراكز الانتخابية.

وقال عضو مجلس المفوضية، حازم الرديني في تصريح لـ/المعلومة/، ان “مراكز الاقتراع يوم الانتخابات ستحاط بطوقين أمنيين من اجل القضاء على أي خرق امني قد يحصل، بالاضافة الى اجراء عملية تفتيش دقيقة للناخبين المقبلين على المراكز”.

واضاف الرديني، أن “الطوق الامني الاول اوكل الى القوات الامنية في وزارة الداخلية، والطوق الثاني اوكلت مهامه الى وزارة الدفاع”، نافياً “ايكال أي مهام لحماية المراكز الانتخابية في مناطق نينوى والانبار وصلاح الدين الى القوات الاميركية”.

وأوضح ان “موضوع حظر التجوال يوم الانتخابات مرهون بالمعلومات الاستخباراتية التي ستكشف حينها عن وجود تهديد امني من عدمه”، مؤكداً ان “الحظر وفي حال تطبيقه فانه لن يكون في جميع مناطق البلاد بل بحسب وجود التهديد الامني في بعض المناطق”.



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