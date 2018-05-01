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مسلحو أحد الفصائل السورية الموالية لتركيا يختطفون إعلامياً كوردياً في عفرين
2018/05/01 | 09:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مسلحي "كتيبة مشعل تمو"

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