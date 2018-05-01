انخفاض المؤشر نيكي بداية التعامل ببورصة طوكيو

2018/05/01 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/الغد برس:انخفض المؤشر نيكي القياسي، اليوم الالثلاثاء، في بداية التعامل ببورصة طوكيو للأوراق المالية.وهبط نيكي 0.06% إلى 22453.42 نقطة في حين هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.16% إلى 1774.36 نقطة.

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