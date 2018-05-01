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البحرية الاميركية تنوي استخدام مروحيات روسية طراز “مي – 24 و – 17″ لتدريب قواتها
2018/05/01 | 09:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..

كشفت صحيفة Marine Times، اليوم الثلاثاء, بأن قوات مشاة البحرية الأميركية، تنوي استخدام مروحيات روسية من طراز “مي-24” أو “مي-17″خلال مناورات عسكرية منتظرة.

وقالت الصحيفة، إن قيادة التدريب لتشكيلات قوات مشاة البحرية الأميركية طلبت من البنتاغون، توفير هذه المروحيات الروسية، لتلعب دور الخصم المحتمل خلال التدريبات.

ونقلت الصحيفة عن قيادة مشاة […]

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