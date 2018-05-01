2018/05/01 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

اكدت حركة الصادقون المنضوية في تحالف الفتح، الثلاثاء، أن منصب مدير مالية الحشد الشعبي سيشغله شخص من ذوي الخبرة والاختصاص ولن ينحصر بجهة او حزب معين، مشيرة إلى أن قضية الاغتيال لا ترتبط بأي شكل من الاشكال بالتظاهرات.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة محمود الربيعي في تصريح لـ/المعلومة/، ان “اغتيال مدير مالية الحشد قاسم الزبيدي تقف وراءه جهات غير حكومية (لم يسمها) تسعى للنيل من الرموز والكفاءات الموجودة في الحشد الشعبي”.

واضاف ان “موضوع الاغتيال لا يرتبط بأي شكل من الاشكال بالتظاهرات التي خرج بها بعض منتسبي الحشد في الاسبوع الماضي للمطالبة بتحسين رواتبهم اسوة بباقي صنوف الاجهزة الامنية”، مبينا أن “منصب الشهيد الزبيدي لازال شاغراً، وسيشغله شخص كفوء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجاله، حيث لن يكون المنصب محصوراً بحزب معين”.

وشدد الربيعي على “ضرورة توفير الحماية لرموز الحشد الشعبي، من اجل موصلة عطائهم خدمة للهيئة والمنتسبين في الحشد”، مشيراً الى ان “الشهيد الزبيدي لم يضع حماية له اثناء تنقلاته”.



انتهى/ 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من سيخلف قاسم الزبيدي في إدارة مالية الحشد الشعبي؟) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من سيخلف قاسم الزبيدي في إدارة مالية الحشد الشعبي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).