حزب الله: كان حريا بالخارجية المغربية أن تبحث عن حجة أكثر إقناعا لقطع علاقاتها مع إيران

2018/05/01 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-قناة اسيا الاخبارية..نفى “​حزب الله​” اللبناني، اليوم الثلاثاء، الاتهامات التي وجهها لها وزير الخارجية ​المغربية بدعم وتدريب جبهة البوليساريو.وجاء في بيان الحزب، بحسب روسيا اليوم، أنه “من المؤسف أن يلجأ المغرب بفعل ضغوط أميركية وإسرائيلية وسعودية لتوجيه هذه الاتهامات الباطلة”.ورأى الحزب أنه كان حريا بالخارجية المغربية أن تبحث عن “حجة أكثر إقناعا […]

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