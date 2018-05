2018/05/01 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ رياضية

خصصت الشرطة البريطانية حراسة خاصة للنجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، فور وصول حافلة فريقه إلى مطار جون لينون استعدادًا لسفر “الريدز” إلى العاصمة الإيطالية روما.

ويستعد فريق ليفربول الإنجليزي لمواجهة فريق روما الإيطالي مساء يوم الأربعاء المقبل، في إطار مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب الأولمبيكو.

وحرصت مجموعة من مشجعي الريدز على مساندة اللاعبين وتحميسهم، والتقاط بعض الصور معهم قبل سفر الفريق إلى العاصمة الإيطالية، إلا أن صلاح كان اللاعب الوحيد الذى حظى بمرافقة شرطي لتأمينه خلال ذهابه إلى الطائرة.

وتأتى هذه المواجهة بعد أسبوع واحد من لقاء الذهاب الذي احتضنه ملعب الأنفيلد، إذ استطاع الريدز حسم اللقاء لصالحه بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين للفريق الضيف.

ويخوض لاعبو ليفربول الإنجليزي هذه المباراة، بهدف العودة بالنادي العريق إلى نهائي البطولة الأوروبية للمرة الأولى، منذ التتويج الأخير للفريق عام 2005، ومواجهة الفائز من مباراة بايرن ميونخ الألماني وريال مدريد الإسباني، إذ من المقرر أن يحتضن ملعب سانتياغو برنابيو بمباراة العودة الليلة.

ويغيب المدرب البوسني زيليكو بوفاتش مساعد يورغن كلوب عن هذا اللقاء، بعد إصدار النادي بيانًا مثيرًا للجدل صباح أمس، يؤكد ابتعاد الرجل المُلقب باليد اليمني ليورغن كلوب، عن الفريق حتى نهاية الموسم لأسباب شخصية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تخصيص حراسة خاصة لمحمد صلاح قبل مباراة ليفربول وروما في دوري أبطال أوروبا) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تخصيص حراسة خاصة لمحمد صلاح قبل مباراة ليفربول وروما في دوري أبطال أوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).